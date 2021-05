Enca ndan video nga pishina ku fokuson gjoksin e bujshëm

Enca Haxhia njihet si një ndër këngëtaret më seksi të estradës shqiptare, shkruan lajmi.net.

Ajo në Instagram shpesh publikon foto provokuese dhe në këtë të fundit shihet me vetëm me bikini. Ndërsa së fundi ajo erdhi me pamje nga pishina ku shihej me bikini mjaft të hapura në pjesën e gjoksit.

Ajo çka morri vëmendjen ishte kënga të cilën ajo po dëgjonte, “A Po T`pëlqen”, nga vetë artistja e cila njëherësh njihet edhe si projekti muzikor më i njohur nga Enca dhe i cili e bëri atë të famshme rreth botës.

Enca shpesh herë josh fansat e saj përmes postimeve provokuese ku edhe ka mbledhur 2.3 milionë ndjekës/Lajmi.net/