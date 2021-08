Emri më i gjatë në Kosovë është Ismailqemail, më i shpeshti Bajram

Sipas ASK-së, më së shumti emra ka me shkronjën A, ndërsa më së paku ka me shkronjën C.

Emri më i gjatë te gratë është Mirandolinda, ndërsa më i shpeshti është Fatime. Emri Fatime ka qenë në top-listën e emrave kosovarë për gati tri dekada.

Emri më i shpeshtë në kryeqytet është Jon, emri i detit që lag jugun e Shqipërisë. Ndoshta, për shkak të mungesës së lumit dhe me raste edhe ujit të pijshëm.

Ndërkohë, të paktën shtatë komuna në Kosovë – përfshirë Podujevën, Vushtrrinë e Fushë Kosovën – e kanë emrin më të shpeshtë Rinesa.