Emri i Ratko Mladiqit në qendër të Bujanocit – Mustafi i fshinë grafitet bashkë me djalin e tij
Ish-kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, Ragmi Mustafi, ka fshirë grafitet me emrin e Ratko Mladiqit, të bëra në qendër të Bujanocit. Për ta fshirë emrin e kriminelit që urdhëroi masakrën e Srebrenicës dhe krimeve të tjera në ish-Jugosllavi, Mustafit i ndihmoi djali i tij i vogël. “Nuk munda ta shikoj i heshtur. Në qendër të…
Ish-kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, Ragmi Mustafi, ka fshirë grafitet me emrin e Ratko Mladiqit, të bëra në qendër të Bujanocit.
Për ta fshirë emrin e kriminelit që urdhëroi masakrën e Srebrenicës dhe krimeve të tjera në ish-Jugosllavi, Mustafit i ndihmoi djali i tij i vogël.
“Nuk munda ta shikoj i heshtur. Në qendër të Bujanocit, aty ku kalojnë fëmijët tanë, ishte shkruar me të kuqe emri i kriminelit luftës që urdhëroi masakrën e Srebrenicës – “РАТКО МЛАДИЋ” me simbolet nacionaliste me katër “C”
Institucionet heshtën. Policia heshti. Edhe ata që flasin për “multietnicitet” – heshtën.
Unë nuk munda. Shkova bashkë me djalin tim Lisarin dhe e fshiva publikisht.
Jo për vete. Për fëmijët e këtij qyteti. Për ata që u vranë. Për ata që ende kanë nevojë për drejtësi. Për ata që nuk guxojnë më të flasin, por që nuk janë pajtuar kurrë.
Fshimë një emër. Por edhe një turp” u shpreh Mustafi.
Gjatë ditës së djeshme, Mustafi kishte raportuar me shqetësim grafitet me emrin e Mladiqit në qendrën e qytetit me shumicë shqiptare.
Sipas tij, të shkruash emrin e Mladiqit në këtë qytet është një provokim i rëndë, i papranueshëm dhe kërcënim ndaj sigurisë së bashkëjetesës.
“Në gusht, u thye billboard-i i Komandant Lleshit, në përvjetorin e rënies së tij. Asnjë reagim nga autoritetet. As policore. As institucionale.
Paraprakisht ishin shfaqë grafite me thirrje për vrasje të shqiptarëve dy herë tek Shtëpia e Shëndetit. Prapë heshtje” deklaroi Mustafi.