Emocionohet Egla: Bisedon me vëllain e saj, ai i thotë që ndihet krenar me të Një befasi e bukur i është bërë Eglës nga produksioni sonte në prajm. Asaj “Vëllai i Madh” i ka mundësuar që të bisedoj me vëllain e saj përmes videolidhjes, shkruan lajmi.net. Banorja është emocionuar shumë dhe i janë thënë shumë fjalë të mirë nga i vëllai. “Jam shumë krenare për ty, dhe ke shumë përkrahje…