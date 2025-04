Emocione në shtëpinë e BBVA pak para finales: Egli dhe Rozana nuk i mbajnë lotët, Gjesti këndon “S’kena me u pa…”

Banorët e “Big Brother VIP Albania 4” ndodhen në kulmin e emocioneve, teksa finalja e madhe është në prag. Dy prej finalisteve më të përfolura, Egli dhe Rozana, kanë shprehur hapur trishtimin dhe emocionet e forta përfundimtare që po përjetojnë, duke i dhënë një ngjyrim mjaft të veçantë ditëve të fundit të këtij edicioni.

Në një moment shumë prekës, Egli ka shpërthyer në lot, duke mos mundur të mbajë emocionet e fundit të këtij kapitulli që po merr fund.

Ajo u shfaq e përlotur, e kapluar nga mendimi se aventura e saj në shtëpinë më të famshme po afrohet drejt fundit.

Por, as Rozana nuk ka mbetur mbrapa – edhe ajo ka shfaqur lotët e saj, duke bërë që nata e mbrëmshme të mbetet një nga momentet më emocionuese të këtij edicioni.

Pikërisht në ato momente, Gjesti, është afruar pranë Eglit dhe ka bërë një veprim që ka prekur të gjithë – ai ka kënduar këngën “S’kena me u pa më bashkë”, një këngë që simbolizonte fare mirë emocionet e shumta të mbushura me nostalgji dhe dhimbje për fundin e kësaj aventure të paharrueshme.

Ky moment ka shkrirë çdo zemër, duke bërë që edhe Rozana të emocionohet dhe të shpërthejë në lot.

Pas një dite të mbushur me emocione dhe biseda të thella, gjithë banorët tashmë po përgatiten për natën më të rëndësishme të edicionit – finalen e madhe, ku do të shpallet fituesi i këtij sezoni të “Big Brother VIP Albania 4”.

Kujt do t’i takojë ky titull? Emocionet janë të papërshkrueshme dhe të gjithë janë të ngazëllyer për të mësuar se kush do të dalë si fituesi i këtij edicioni.

Finalja është gati të nisë dhe publiku është me vëmendjen e kthyer nga ekrani, duke pritur me padurim të zbulojë se kush do të ngjitet në majën e suksesit dhe do të bëhet fituesi i këtij sezoni të “Big Brother VIP Albania 4”.

