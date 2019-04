Emocione në prag të ‘Eurovisionit’, Aurela ka një mesazh për Jonidën

Aurela Gaçe e ka kujtuar me emocion paraqitjen e saj në "Eurovision".

Aurela Gaçe përmes një postimi në Instagram, ka folur rreth eksperiencës në “Eurovision”, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja porosit Jonidën që ta shijojë në maksimum këtë eksperiencë pasi në fund do t’i mbetet kujtim i bukur dashuria që e merr.

KY ËSHTË STATUSI I PLOTË I AURELËS, PA NDËRHYRJE:

“🇦🇱🥰💖 Serish emocione nga Eurovision-i❤ Madridi dhe televizioni spanjoll kishte pergatitur kete kartoline qe parapriu performancen e Jonides! E lumtur qe gjeta veten mes kolegeve, ne ate qe eshte nje eksperience e madhe mes trysnise ne Shqiperi dhe dashurise pa limit me fansat e vertete te Shqipes tone e atyre nderkombetare! Kam pare videot e Jonides ne turneun e saj dhe u emocionova me kujtimet e turneut ‘Feel the Passion’. Ne ka dicka qe ja vlen nga Eurovisioni, pa diskutim eshte dashuria qe merr atje, kudo! @jonidamaliqi e dashur, ne fund te eksperineces, edhe mbas shume viteve, do te te ngelet shija e bukur e dashurise qe po merr . Ta kam thene qe ne fillim, shijoje cdo sekonde . Me vendin tend mbi shpatulla ,gjithmone e forte 🇦🇱”. /Lajmi.net/