Emma Tiglao nga Filipinet shpallet Miss Grand International 2025
Pas një nate spektakolare në Bangkok, Tajlandë, Emma Tiglao nga Filipinet u kurorëzua Miss Grand International 2025, duke mposhtur 76 konkurrente nga e gjithë bota.
Ngjarja e madhe u zhvillua më 18 tetor, ku Emma mori kurorën nga mbretëresha në largim, Christine Juliane “CJ” Opiaza, duke filluar zyrtarisht mbretërimin e saj si ambasadore globale për fushatën “Ndalo Luftën dhe Dhunën”.
Gjatë gjithë konkursit, Emma spikati me praninë e saj të fuqishme në skenë dhe aftësitë e shkëlqyera komunikative.
Përgjigja e saj bindëse në segmentin final të pyetjeve dhe përgjigjeve besohet se i vulosi fitoren.
Fituesit e tjerë u renditën kështu:
Edicioni i 13-të i konkursit filloi me një shfaqje energjike të 77 konkurrenteve me veshje metalike, për t’u ngushtuar më pas në Top 20, ku përfshihej edhe fituesi i sondazhit online për “Fuqia e Vitit e Vendit”, raporton Telegrafi.
Emma Tiglao pritet të kalojë vitin e ardhshëm në Tajlandë dhe do të udhëtojë në mbarë botën për të promovuar avokimin e organizatës.
Fitorja e saj shënon herën e dytë që Filipinet fitojnë titullin prestigjioz të Miss Grand International.