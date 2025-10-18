Emma Tiglao nga Filipinet shpallet Miss Grand International 2025

18/10/2025

Pas një nate spektakolare në Bangkok, Tajlandë, Emma Tiglao nga Filipinet u kurorëzua Miss Grand International 2025, duke mposhtur 76 konkurrente nga e gjithë bota.

Ngjarja e madhe u zhvillua më 18 tetor, ku Emma mori kurorën nga mbretëresha në largim, Christine Juliane “CJ” Opiaza, duke filluar zyrtarisht mbretërimin e saj si ambasadore globale për fushatën “Ndalo Luftën dhe Dhunën”.

 

Gjatë gjithë konkursit, Emma spikati me praninë e saj të fuqishme në skenë dhe aftësitë e shkëlqyera komunikative.

Përgjigja e saj bindëse në segmentin final të pyetjeve dhe përgjigjeve besohet se i vulosi fitoren.

Fituesit e tjerë u renditën kështu:

Edicioni i 13-të i konkursit filloi me një shfaqje energjike të 77 konkurrenteve me veshje metalike, për t’u ngushtuar më pas në Top 20, ku përfshihej edhe fituesi i sondazhit online për “Fuqia e Vitit e Vendit”, raporton Telegrafi.

 

Emma Tiglao pritet të kalojë vitin e ardhshëm në Tajlandë dhe do të udhëtojë në mbarë botën për të promovuar avokimin e organizatës.

Fitorja e saj shënon herën e dytë që Filipinet fitojnë titullin prestigjioz të Miss Grand International.

 

