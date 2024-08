Emisari Sarrazin në selinë e PDK-së, Krasniqi e pret me Bedri Hamzën: Bashkëpunimi me partnerët tejet i rëndësishëm Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, bashkë me kandidatin e kësaj partie për kryeministër, Bedri Hamza, kanë pritur në takim Përfaqësuesin Special të Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin. Krasniqi ka thënë se PDK është angazhuar çdo ditë të japë kontributin e saj të parezervë për “ruajtjen e interesit të shtetit të Kosovës”.…