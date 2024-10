Emisari Kasanof në takim me Haradinajn: Mbështetja e fuqishme e ShBA-së ndaj popullit të Kosovës vazhdon Zëvendës ndihmës Sekretari i Shtetit të Amerikës, Alexander Kasanof është duke qëndruar edhe sot në Kosovë. Ai që në mëngjes ka nisur takimet me liderët e partive opozitare. Në lidhje me këto takime është deklaruare dhe i pari i AAK-së, Ramush Haradinaj. Ai tha se në me Kasnof janë takuar në ambasadën amerikane, ku edhe…