​Emisari i BE-së sot në Kosovë, pritet të takohet me udhëheqësit e shtetit I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Peter Sorensen, sot do të zhvilloj vizitë zyrtare në Kosovë. Sorensen do të takohet me krerët e shtetit. Emisari i BE-së do të pritet në takim nga presidentja Vjosa Osmani në Kabinetin e Presidentes nga ora 09:45. Derisa edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti…