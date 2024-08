Emisari gjerman, Manuel Sarrazin viziton nesër Kosovën Emisari special i Qeverisë Gjermane, Manuel Sarrazin do të vizitoj nesër Kosovën. Kjo vizitë do të jetë zyrtare, dhe para nisjes do të deklarohet për media. Lajmin e ka konfirmuar ambasada gjermane në Prishtinë përmes një njoftimi për media. “Manuel Sarrazin, Përfaqësuesi Special i Qeverisë Federale për vendet e Ballkanit Perëndimor do të vizitojë Kosovën…