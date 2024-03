Emisari gjerman e thotë troç: Rruga e Kurtit në dialog s’është mirë për interesin afatgjatë të Kosovës I derguari i posaçem i Gjermanise per Ballkanin Perendimor, Manuel Sarrazin foli per problemet me te cilat perballen vendet e rajonit, siç eshte dialogu mes Kosoves dhe Serbise, për te cilin kërkoi me shume vullnet politik dhe palet te ndermarrin veprime konkrete, pasi sipas tij nuk eshte detyra e Bashkimit Europian te jete arbiter. Emisari…