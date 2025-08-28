Emisari francez takoi Barduanin: KFOR-i, mision që kontribuon në stabilitetin e Kosovës

I dërguari i posaçëm i Francës për Ballkanin Perëndimor, ambasadori Rene Troccaz, ka qëndruar për një vizitë zyrtare në Kosovë ditëve të fundit. Pas takimeve që pati me krerët e institucioneve në vend, emisari francez sot është takuar edhe me shefin e KFOR-it, Enrico Barduani. Troccaz pati fjalë të mira për misionin paqeruajtës të NATO-s…

28/08/2025 23:51

I dërguari i posaçëm i Francës për Ballkanin Perëndimor, ambasadori Rene Troccaz, ka qëndruar për një vizitë zyrtare në Kosovë ditëve të fundit.

Pas takimeve që pati me krerët e institucioneve në vend, emisari francez sot është takuar edhe me shefin e KFOR-it, Enrico Barduani.

Troccaz pati fjalë të mira për misionin paqeruajtës të NATO-s në Kosovë.

“Një mision ushtarak që kontribuon aktivisht në stabilitetin e Kosovës”, tha Troccaz pas takimit me Barduanin në bazën e KFOR-it në Prishtinë.

Ai falënderoi komandantin e KFOR-it për këtë takim, të cilin ai e quajti shumë substancial.

