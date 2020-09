Emini: Hoti po e mban të mbyllur procesin e dialogut nga elita politike në Kosovë

Emini theksoi se presidenti Thaçi e kishte për qëllim marrëveshjen në Uashington, por tani që ajo marrëveshje u krye dhe kanë ngelur bisedimet në Bruksel edhe qëndrimi i tij ka ndryshuar.

“Asosacioni do jetë një nga temat që do diskutohet në Bruksel, sepse është nënshkruar dhe ratifikuar me insistimin e z. Thaçi”, – tha Donika Emini.

Sipas saj, ishte pikërisht kjo marrëveshje e nënshkruar në kohën kur z. Mustafa ishte kryeministër dhe Thaçi ministër i Punëve të Jashtme, e cila shënjoi fillimin e bisedimeve Kosovë- Serbi.

“Kjo ka qenë e pritshme sepse edhe vetë Hoti si LDK ka qenë pro asosacionit, mirëpo të themelohet me vendimin e Gjykatës Kushtetuese e cila tani nuk po pranohet nga Serbia”, – theksoi ajo.

Pyetur nëse diskutimi rreth asosacionit është i nevojshëm, Donika Emini u shpreh kategorikisht kundër.

“Kosova është kthyer në Bruksel e dobët, për momentin pozitën negociuese e ka shumë të dobët”, tha analistja, ndërkohë që nuk la pa përmendur se Hoti po e mban këtë proces tërësisht të mbyllur nga elita politike në Kosovë.

Sipas Eminit, Hoti është jo vetëm i dobët në raport me Serbinë, por dhe i paqartë në procesin e punës.

“Dialogu Kosovë- Serbi është përdorur nga të gjitha partitë politike, përfshirë këtu edhe Vetëvendosjen për konsum të brendshëm politik. Janë llogaritur në vota të gjithë reagimet dhe hapat që ata i kanë bërë në procesin e dialogut”, – tha ajo, teksa nënvizoi se kjo është padyshim diçka që e dëmton Kosovën.

Ajo kujtoi se Hoti ishte konsideruar një marionetë e Thaçi, por ndërkohë po përjeton një fuqizim politik duke marrë frerët e vendimmarrjes në dorë.