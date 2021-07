Emily Ratajkowski ekspozon figurën e saj trupore me veshje plot stil në New York

Dhe, Emily Ratajkowski tregoi se ajo ishte një nga nënat më në modë në qytet të enjten, kur doli për darkë në New York, transmeton lajmi.net.

Me veshjen e saj në një fustan të verdhë dhe bluzë modelja 30 vjeç dukej rrezatuese ndërsa dilte nëpër ‘Big Apple’.

Emily, zgjodhi rehati në një palë atlete të bardhë dhe i la flokët e saj me shkëlqim lirshëm.

Në dorën e saj, modelja stiliste me vete kishte një kuletë dhe aksesorë me vathë të guximshme për daljen e saj në qytet. Ajo kishte gjithashtu me vete edhe unazën e fejesës së saj me diamant.

Ndryshe, Emily zbuloi se ishte shtatzënë në një artikull të Vogue dhe mirëpriti fëmijën e saj të parë në 8 mars me burrin e saj, Sebastian Bear McClard./Lajmi.net/