Emily Ratajkowski del për një shëtitje në New York me djalin e saj

Ajo ishte fotografuar duke marrë djalin e saj Sylvester për një shëtitje përgjatë trotuareve të New York City të shtunën pasdite.

Supermodelja 30-vjeçare duket se po shijonte kohën e saj me fëmijën ndërsa ajo buzëqeshi drejt karrocës ndërsa po merrte veten, si dhe qenin e saj Colombo për pak ajër të pastër, transmeton lajmi.net.

Ratajkowski, mirëpriti të porsalindurin e saj, të cilin ajo e ndan me burrin Sebastian Bear-McClard, marsin e kaluar.

Ajo zgjodhi një veshje të zbukuruar të rrobave gjatë shëtitjes së saj. Ajo u pa të veshur me një pulovër pak me madhësi gjysmë zinxhiri që mbulonte pjesën e sipërme të kornizës së saj të tonifikuar.

Modelja, e shoqëroi pjesën e sipërme të saj me një set xhinse gri të errët dhe i kombinoi pantallonat e saj me një palë atlete shumëngjyrësh New Balance.

Flokët e mrekullueshëm brune të personalitetit të mediave sociale i kishte lëshuar nga poshtë në një kapele blu që përmbante shkronja ‘baba’.

Emily u aksesua me disa gjerdan dhe një palë syze dielli të zeza gati të mbyllura. Ratajkowski dhe Bear-McClard fillimisht ishin të lidhur romantikisht në 2018, megjithëse ata e kishin njohur njëri-tjetrin për vite me radhë para se të fillonin lidhjet.