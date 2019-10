Emily Ratajkowski artistja e fundit që paditet për të drejta autoriale

Në dokumentet gjyqësore, të siguruara nga E! News, O’Neil ngriti padi kundër Ratajkowskit në Qarkun Jugor të New York, duke përmendur shkeljen e të drejtave të autorit. Ai pretendon se aktorja ‘Gone Girl’ as nuk mori leje ose pëlqim nga ai për ta postuar atë në faqen e saj në Instagram.

Ai po padit për dëmet deri në 150,000 dollarë. Plus, ai po kërkon gjithashtu të gjitha fitimet që ajo fitoi nga puna e tij.

Në foton e ndarë ajo është shfaqur me një tufë lule duke mbuluar fytyrën me to dhe si mbishkrim kishte lënë “Mood forever, disponimi përgjithmonë”.