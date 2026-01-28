Emilja Rexhepi: Respektoj vendimin e Gjykatës Kushtetuese për nënkryetarin e Kuvendit
Emilja Rexhepi nga Partia e Re Demokratike ka deklaruar se e respekton vendimin e Gjykatës Kushtetuese lidhur me zgjedhjen e nënkryetarit të Kuvendit nga radhët e komunitetit serb, duke theksuar se nuk i takon asaj ta analizojë apo ta kontestojë atë. Në Debat Plus, Rexhepi tha se ka qenë pesë herë e zgjedhur deputete në…
Lajme
Emilja Rexhepi nga Partia e Re Demokratike ka deklaruar se e respekton vendimin e Gjykatës Kushtetuese lidhur me zgjedhjen e nënkryetarit të Kuvendit nga radhët e komunitetit serb, duke theksuar se nuk i takon asaj ta analizojë apo ta kontestojë atë.
Në Debat Plus, Rexhepi tha se ka qenë pesë herë e zgjedhur deputete në Kuvendin e Kosovës dhe se në të gjitha rastet ka respektuar vendimet e Gjykatës Kushtetuese.
“Pesë herë jam zgjedhur si deputete në Parlamentin e Kosovës dhe gjithmonë kam respekt për vendimet e Gjykatës Kushtetuese… Nuk jam analiste ta analizoj vendimin, por unë e respektoj vendimin e Kushtetueses”, deklaroi ajo.
Rexhepi shtoi se sipas saj, përfaqësimi i komunitetit serb në pozitat udhëheqëse të Kuvendit varet nga vullneti i shumicës parlamentare.
“Komuniteti me shumicë vendos, partia me shumicë votash në Kuvend vendos se kush do të jetë nënkryetar i Parlamentit nga komuniteti serb”, tha ajo.