Emilja Rexhepi: Respektoj vendimin e Gjykatës Kushtetuese për nënkryetarin e Kuvendit

28/01/2026 21:25

Emilja Rexhepi nga Partia e Re Demokratike ka deklaruar se e respekton vendimin e Gjykatës Kushtetuese lidhur me zgjedhjen e nënkryetarit të Kuvendit nga radhët e komunitetit serb, duke theksuar se nuk i takon asaj ta analizojë apo ta kontestojë atë.

Në Debat Plus, Rexhepi tha se ka qenë pesë herë e zgjedhur deputete në Kuvendin e Kosovës dhe se në të gjitha rastet ka respektuar vendimet e Gjykatës Kushtetuese.

“Pesë herë jam zgjedhur si deputete në Parlamentin e Kosovës dhe gjithmonë kam respekt për vendimet e Gjykatës Kushtetuese… Nuk jam analiste ta analizoj vendimin, por unë e respektoj vendimin e Kushtetueses”, deklaroi ajo.

Rexhepi shtoi se sipas saj, përfaqësimi i komunitetit serb në pozitat udhëheqëse të Kuvendit varet nga vullneti i shumicës parlamentare.

“Komuniteti me shumicë vendos, partia me shumicë votash në Kuvend vendos se kush do të jetë nënkryetar i Parlamentit nga komuniteti serb”, tha ajo.

