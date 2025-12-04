Emilija Rexhepi nuk komenton vendimin e KQZ-së për Listën Serbe

04/12/2025 09:55

Ish-nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës, Emilija Rexhepi, ka refuzuar të japë qëndrim lidhur me moscertifikimin e Listës Serbe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

E kontaktuar nga Front Online, Rexhepi tha shkurt se nuk dëshiron të komentojë këtë çështje.

Nuk dua të komentoj asgjë lidhur me këtë çështje”, u shpreh ajo, duke e bërë të qartë se nuk do të përfshihet në debatin politik rreth vendimit të KQZ-së.

Moscertifikimi i Listës Serbe ka nxitur reagime të shumta në skenën politike dhe diplomatike, por Rexhepi zgjodhi të qëndrojë jashtë këtij diskutimi.

