Emilija Rexhepi nuk komenton vendimin e KQZ-së për Listën Serbe
Ish-nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës, Emilija Rexhepi, ka refuzuar të japë qëndrim lidhur me moscertifikimin e Listës Serbe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
E kontaktuar nga Front Online, Rexhepi tha shkurt se nuk dëshiron të komentojë këtë çështje.
“Nuk dua të komentoj asgjë lidhur me këtë çështje”, u shpreh ajo, duke e bërë të qartë se nuk do të përfshihet në debatin politik rreth vendimit të KQZ-së.
Moscertifikimi i Listës Serbe ka nxitur reagime të shumta në skenën politike dhe diplomatike, por Rexhepi zgjodhi të qëndrojë jashtë këtij diskutimi.