Emiliano Sala: Organizatori i fluturimit David Henderson shpallet fajtor për rrezikimin e sigurisë së një avioni

David Henderson, 67 vjeç, u dënua me një vendim të shumicës 10 me dy për vdekjen e lojtarit nga një juri në gjykatën e Cardiff Crown sot (e enjte), transmeton lajmi.net.

Avioni me 28-vjeçarin Sala u rrëzua në kanalin Anglez në mbrëmjen e 21 janarit 2019, duke vrarë sulmuesin dhe piloti David Ibbotson, 59 vjeç.

Jurisë prej shtatë burrash dhe pesë grave iu deshën shtatë orë e gjysmë për të dënuar Henderson, operatorin e avionit, për të cilin gjyqi dëgjoi se kishte rregulluar fluturimin me agjentin e futbollit William ‘Willie’ McKay.

Ai i kishte kërkuar zotit Ibbotson që të fluturonte me aeroplanin pasi ishte larguar për pushime me gruan e tij në Paris.

Ibbotson, i cili fluturonte rregullisht për të, nuk kishte një licencë piloti komercial, një kualifikim për të fluturuar natën dhe vlerësimi për të fluturuar me një motor Piper Malibu kishte skaduar.

Juria dëgjoi se vetëm pak çaste pasi zbuloi se avioni ishte rrëzuar, Henderson i dërgoi mesazhe një numri njerëzish duke u thënë atyre të qëndronin të heshtur, duke paralajmëruar se do të “hapte një kanaçe me krimba”.

Babai i tre fëmijëve dhe ish-oficeri i RAF pranoi në gjykatë se kishte frikë nga një hetim mbi marrëdhëniet e biznesit.

Prokurori Martin Goudie QC tha se Henderson kishte qenë “i pamatur ose i pakujdesshëm” në mënyrën se si e drejtoi avionin, duke e vënë biznesin e tij mbi sigurinë e pasagjerëve duke përdorur një aeroplan të autorizuar dhe duke punësuar pilotë as të kualifikuar dhe as kompetent për të përfunduar fluturimet.

Goudie tha se Henderson kishte krijuar një kulturë të shkeljes së rregulloreve të navigimit ajror midis pilotëve që punësoi.

Pronari i avionit Fay Keely i kishte thënë Hendersonit që të mos lejonte Ibbotson të pilotonte aeroplanin përsëri pasi u kontaktua nga Autoriteti i Aviacionit Civil (CAA) për dy shkelje të hapësirës ajrore që kishte kryer.

Pavarësisht kësaj, Henderson e lejoi z. Ibbotson të vazhdonte fluturimin dhe në një mesazh drejtuar pilotit tha: “Ne të dy kemi një mundësi për të fituar para nga modeli i biznesit, por jo nëse shqetësojmë klientët ose tërheqim vëmendjen e AAC”.

Henderson nuk kishte një leje transporti të huaj (FCP) që nevojitej për të fluturuar pasagjerët në aeroplanin amerikan, ose një Certifikatë Operatori Ajror (AOC), të cilën duhej ta merrte.

Dhe gjatë gjyqit, Goudie akuzoi Henderson për gënjeshtra në deklaratat para hetuesve dhe për drejtimin e një “veshje kauboji” pasi mori në pyetje të pandehurin se pse nuk mbante informacionin bazë për pilotët.

Në fjalën e tij përmbyllëse, pretendoi se Henderson drejtonte një “organizatë të paaftë, të padokumentuar dhe të pandershme”.

Por Stephen Spence QC, duke u mbrojtur, tha se veprimet e klientit të tij ishin “thjesht një çështje dokumentesh” dhe nuk kishin çuar në një gjasë rreziku.

Tutje, ai tha se klienti i tij e dinte se Ibbotson, i cili kishte fluturuar për dekada dhe kishte grumbulluar rreth 3,500 milje fluturimi, ishte një pilot me përvojë dhe se zoti Ibbotson, si pilot i atij fluturimi, kishte qenë përgjegjës për të siguruar kalimin e tyre të sigurt në shtëpi.

Ai i tha gjykatës se ndryshimi i vetëm midis një licence komerciale dhe licencës private të zotëruar nga zoti Ibbotson ishte nëse mund të transportonit pasagjerë për para apo jo, dhe jo për aftësinë.

Henderson gjithashtu argumentoi në tribunë se e kishte telefonuar zonjën Keely pasi ajo e ndaloi z. Ibbotson të fluturonte dhe e bindi që ta lejonte atë të pilotonte përsëri.

Zonja Keely tha se nuk i kujtohet një telefonatë e tillë.

Henderson, nga Hotham në East Riding të Yorkshire, kishte pranuar tashmë një vepër të veçantë të përpjekjes për të shkarkuar një pasagjer pa leje ose autorizim të vlefshëm.

Gjykatësi Justice Foxton i dha Henderson-it lirimin me kusht që të kthehej për t’u dënuar për të dyja veprat më 12 nëntor.

Ai përballet me dënime maksimale prej pesë vitesh burgim për rrezikimin e avionit dhe dy vjet për akuzën më të vogël.

Fluturimi u zhvillua vetëm disa ditë pasi Cardiff nënshkroi Sala për 15 milionë funte nga Nantes.

Një raport nga Dega e Hetimeve të Aksidenteve Ajrore raportoi më parë se zoti Ibbotson kishte fluturuar shumë shpejt për kufijtë e projektimit të avionit dhe ai humbi kontrollin ndërsa përpiqej të shmangte motin e keq.

Një manovër e fundit për të tërhequr avionin kishte bërë që ai të thyhej në ajër.

Raporti shtoi se Ibbotson ishte prekur ndoshta nga helmimi me monoksid karboni.

Sipas hetuesve në atë kohë, piloti nuk kishte asnjë trajnim për fluturimin e natës dhe mungesa e praktikës së fundit për t’u mbështetur vetëm në instrumentet e kabinës për të kontrolluar aeroplanin kontribuoi në rrëzimin.

Trupi i Ibbotson nuk është gjetur kurrë, por një kërkim privat e gjeti trupin e Sala nga shtrati i detit në shkurt 2019.

Kate Staples, Këshilltare e Përgjithshme në Autoritetin e Aviacionit Civil në Mbretërinë e Bashkuar, tha: “Mendimet tona mbeten me familjet dhe miqtë që u prekën nga ky aksident në janar 2019. Siguria e aviacionit mbështetet në integritetin e të gjithëve të përfshirë në industri. Aktivitet i paligjshëm dhe i pasigurt siç është ai i zotit Henderson është i papranueshëm dhe Autoriteti i Aviacionit Civil të Mbretërisë së Bashkuar gjithmonë do të kërkojë ndjekjen penale të aktivitetit të paligjshëm.”

Familja Sala shikon drejt hetimit

Familja e Sala, e përfaqësuar nga Daniel Machover e avokatëve të Hickman dhe Rose, e mirëpriti vendimin, por ende po kërkojnë “informacione kyçe” të mëtejshme, me një hetim të caktuar që do të zhvillohet vitin e ardhshëm.

“Dënimet e zotit Henderson janë të mirëseardhura dhe ne shpresojmë që AAC do të sigurojë që fluturimet e paligjshme të këtij lloji të ndalen,” tha z. Machover.

Veprimet e David Henderson janë vetëm një pjesë në enigmën se si avioni që po fluturonte ilegalisht David Ibbotson u rrëzua në det më 21 janar 2019.

“Ne ende nuk e dimë informacionin kryesor në lidhje me historinë e mirëmbajtjes së avionit dhe të gjithë faktorët pas helmimit me monoksid karboni të zbuluar në gusht 2019 nga AAIB.

“Përgjigjet për këto pyetje mund të përcaktohen siç duhet vetëm në hetimin e Emilianos, i cili do të fillojë në shkurt të vitit të ardhshëm.

“Familja Sala shpreson me zjarr që të gjithë të përfshirë në hetim do të japin zbulimin e plotë të materialit pa vonesë të mëtejshme, duke përfshirë Piper Aircraft Inc dhe AAIB. Kjo duhet të sigurojë që hetimi të mund të përmbushë funksionin e tij të ekzaminimit të plotë dhe pa frikë të provave në mënyrë që të gjithë Faktet dalin. Vetëm nëse kjo ndodh, familja e Emilianos më në fund do ta dijë të vërtetën për këtë tragjedi duke bërë të mundur nxjerrjen e të gjitha mësimeve, në mënyrë që asnjë familje të mos kalojë një vdekje të ngjashme të parandalueshme.”

“Cardiff dhe Nantes ende po diskutojnë tarifën e Sala”

Edhe pse ky është fundi i gjyqit me David Henderson, nuk është fundi i arenës ligjore në lidhje me Emiliano Sala.

Një hetim do të mbahet shkurtin e ardhshëm dhe familja e Sala pritet të vijë nga Argjentina për të marrë pjesë në të.

Ekziston gjithashtu një mosmarrëveshje e vazhdueshme midis Nantes dhe Cardiff se kush është përgjegjës për pagesën e tarifës së transferimit prej 15 milionë funtesh.

Autoritetet e futbollit – UEFA dhe FIFA – kanë vendosur tashmë për këtë dhe kanë thënë se Cardiff do të duhet të paguajë 15 milionë funte. Cardiff e ka apeluar këtë vendim dhe do të shkojë në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv vitin e ardhshëm.

Ky mund të mos jetë fundi i çështjes, sepse së fundmi, kryetari i Cardiff-it, Mehmet Dalman, sugjeroi në një takim mbështetësish që edhe nëse Cardiff nuk do të ishte i suksesshëm në atë apel, ata mund ta ndiqnin këtë çështje përmes gjykatave franceze./Lajmi.net/