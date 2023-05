Emi Martinez po largohet nga Aston Villa, shumë klube në garë për fituesin e Kupës së Botës

Sipas mediave britanike, “gardiani” argjentinas ka të ngjarë të ndryshojë klubin gjatë merkatos së verës dhe padiskutim ofertat drejt 30-vjeçarit nuk mungojnë, me klube si Manchester United, Chelsea dhe Tottenham që janë të interesuar për portierin e Aston Villa.

Çmimi ende nuk është përcaktuar nga bordi i skuadrës nga Birmingham, megjithatë, kujtjomë se Emi Martinez po kalon një sezon fantastik, teksa në 33 ndeshje në Premier League ka mbajtur plot 12 herë portën e paprekur.

Emi Martinez has PL experience, a swagger and has won the World Cup.

Might not be the nicest bloke, but he might be what Chelsea need. pic.twitter.com/hm6LrAIkAJ

— Tom Overend (@tovers98) May 11, 2023