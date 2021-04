Emërimi i Nuland si nënsekretare e Shtetit, Hoxhaj: Veçanërisht e rëndësishme për Kosovën

Hoxhaj ka thënë se është lajm i mirë për Kosovën që Nuland merr pozitë të lartë në administratën e SHBA-ve dhe se pret bashkëpunim në të ardhmen.

“Urime për Victoria Nuland për konfirmimin e saj si nënsekretare e Shtetit për Çështjet Politike. I entuziazmuar të shoh një person me kaq përvojë në bord, por veçanërisht në Kosovë, kaq lartë në këtë Administratë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presim të bashkëpunojmë në të ardhmën.”, shkruan Hoxhaj.

Congratulations to Victoria Nuland for her confirmation as Under Secretary of State for Political Affairs. Thrilled to see a person so experienced across the board, but especially on #Kosovo, so high up in this #US Administration. Looking forward to cooperating in the future 🇽🇰🇺🇸 pic.twitter.com/kuSwg9gPWs

