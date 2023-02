Emërimet në borde të ndërmarrjeve përplasin Rizvanollin me deputetët e opozitës

Ministrja e Ekonomisë tha se për vitin 2021 për Trepçën ka qenë jashtëzakonisht sfidues, por që tani siç ka thënë ajo ka filluar të këndellet.

Rizvanolli tha se Trepça ka rritur prodhimin mbi 30%, nga 150 në 250 mijë tonë xehe, ndërsa ka ulur edhe humbjet.

“Viti 2021 ka qenë jashtëzakonisht sfidues për Trepçën të goditur nga keqpërdorimet ndër vite dhe teknologjia e stërvjetëruar, por një udhëheqje e re tani ka filluar ta këndell ndërmarrjen duke shkurtuar shpenzimet operative duke rritur prodhimin, duke rritur të hyrat dhe duke vendos rend dhe disiplinë në punë“, tha ajo.

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Armend Muja u shpreh se vitin 2021 për 17 ndërmarrjet është përmbyllur me bilanc pozitivë. Ai tha se është urgjencë vlerësimi real i aseteve.

Ai pyeti për shpenzimet e Telekomit për marketing që kapin shifrën 4 milionë euro, por edhe 5 milionë euro për sigurim fizik.

Ministrja Rizvanolli u shpreh se vlerësimi i aseteve nuk ka ndodhë deri më tani, por tha se sivjet mendojnë të fillojnë një proces të tillë.

Ndërsa, lidhur me shpenzimet në qira në Telekom, ministrja e Ekonomisë u shpreh se rastet e qirave janë keqpërdorim i pastër.

“Rastet e qirave janë një keqpërdorim i pastër për një shumë prej 20 milionë eurove, kudo në Prishtinë ka mund të ndërtohet një ndërtesë e shumë ndërtesa nga fillimi që do të ishin në pronësi të Telekomi”, theksoi ajo.

Kryetari i Komisionit, Ferat Shala nga PDK tha se këtë raport për ndërmarrjet publik nuk mund ta pranojnë pasi është lënë anash pjesa veriore e Trepçës.

U.d i udhëheqësit të Njësisë për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike, Adem Ahmetaj tha se nuk kanë të dhëna zyrtare për punën në minierat e Trepçës në pjesën veriore.

“Është shumë e vështirë që të marrim informacione dhe të dhëna pavarësisht asaj që kemi komunikime dhe bashkëpunime të tjera, ndërsa të dhëna dhe informacione financiare pothuajse nuk kanë raportuar tek Trepça, të dhënat që i kemi marr tek Trepça këto minierat performanca e ndërmarrjes në jug dhe minierave tjera për ndryshe nuk kemi pas të dhëna prej veriut”, tha ai.

Deputeti i AAK-së, Pal Lekaj u shpreh se ky raport vjetor për ndërmarrjet publike për vitin 2021 është jo i saktë.

Ai tha se qeveria nuk ka ndërmarrë asnjë veprim pozitiv që ka shkuar në favor të ndërmarrjeve publike.

Por emërimet në bordet e ndërmarrjeve publik ngjallën debat më të ashpër.

Deputeti i AAK-së, Lekaj tha se po vazhdon avazi i politizimeve dhe punësimeve edhe me Lëvizjen Vetëvendosje , teksa përmendi disa nga emrat e disa nga emërimeve në ndërmarrje publike.

E pas kësaj reagoi përsëri Rizvanolli e cila theksoi se kanë vendosur standarde të larta të punësimit që janë larg atyre të qeverive të kaluara.

“Në fakt Retkocerin që e përmendët ka qenë ish kryetar i LVV-së në Lipjan por që pas kësaj ka kaluar në PDK”, tha ajo.

E kjo ngjalli të qeshura në Komisioni, derisa më pas reagoi edhe deputeti i PDK-së, Ferat Shala i cili tha se ka përballë ministres deputetë që PDK i ka larguar nga ky subjekt.

“Përballë i ke njerëzit e PDK-së ne i kemi hequr këta pse i kemi hequr ne mos i dërgoni në borde”, u shpreh Shala.

E ky deklarim i Shalës nuk i pëlqeu aspak deputetes së LVV-së, Mimoza Kusari-Lila.

“A mund të na tregoni se kush ka qenë në PDK dhe kënd e keni hequr, sepse kjo është akuzë goxha e rënd…. Në asnjë instancë as në zyrë të PDK-së këmba ime nuk ka shkelur, por nëse ju i merrni koalicionet atëherë e ke edhe Palin e Valentinën PDK edhe Fidanin për shkak të koalicioneve“, tha ajo.

Tutje, Lekaj i AAK-së u shpreh se partia në pushtet skajshmërisht i ka polizitizuar bordet e ndërmarrjeve publike.

“Mendoj që janë skajmërisht të politizuara bordet dhe vazhdon performancë negative sa i përket ndërmarrjeve publike, ju i keni vetëm anët pozitive që normal që pajtohet që aty ku punon ka anë pozitive, por po mbizotëron ana negative edhe pas 2 viteve e them duke u bazuar sa i përket ndërmarrjeve publike regjionale për furnizim të ujit të pijes prapë vazhdon avazi i vjetër prapë kemi humbje, vjedhje e jo investime”, tha ai.

Ndërsa, deputeti i PDK-së, Shala reagoi përsëri duke thënë se pasojat e këtyre ndërhyrjeve direkte në emërim të bordeve janë të mëdha.

“Sot kemi ndërhyrje direkte ku kryeministri me gisht në zyrën e tij interviston dhe sot nga ata anëtar bordeve që janë vendosur jo me marrëveshje të koalicionit, por me diktat, në ndërhyrje në rregullator jo ndërmarrje publike….Pasojat janë tepër të mëdha në ndërhyrjet që po i bëni në sektor ”, tha Shala.

E këtyre akuzave për politizim të bordeve ministrja, Rizvanolli u shpreh se në asnjë rast tek anëtarët e bordeve nuk kanë qenë kanadidat apo udhëheqëse të strukturave në tri vitet fundit.

“Në asnjë rast tek anëtarët e bordeve nuk kanë qenë kandidat apo udhëheqës të strukturave në tri vitet fundit siç e kërkon ligji, nëse mendon se duhet t’i përjashtojmë njerëzit pse janë shok dhe miq të dikujt në VV apo pse janë përkrahës të VV-së, unë jo vetëm që nuk pajtohem me ju por mendoj që kjo nuk është as e drejtë dhe as e ligjshme, kjo po i bie që përkrahësit e VV që me vite janë diskriminuar pse kanë qenë përkrahës të VV tani edhe ne t’i përjashtojnë pse kanë çfarëdo lidhje me VV,…..Prej krejt këtyre 160 diku që janë emëruar përgjatë qeverisjes sonë ju i përmendet katër-pesë emra me disa lidhje disa edhe të paqena disa as nuk ishin në Borde dhe kësaj i referoheni si politizim”, u shpreh ministrja Rizvanolli.

E pjesa e raportimit të ministres së Ekonomisë, Rizvanolli për punën e Ministrisë në vitin 2022 dhe planin e punës për vitin 2023 u shty për një mbledhje tjetër.