Eman Rrahmani thotë se nuk “mendon” si VV, por i bie rreth e rrotull duke mos treguar e voton apo jo tërheqjen e Trustit

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Eman Rrahman tha se distancohet nga fjalimi i deputetit Muja që paraqiti qëndrimet e grupit parlamentar sa i përket projektligjit për tërheqjen e mjeteve nga Trusti.

“Ajo pse detyrohem të flas sot është për shkak të një opinioni që është krijuar rreth kësaj teme, e çështje ku qytetarët kanë jashtëzakonisht interes për të diskutuar dhe për të parë të vërtetën dhe mundësinë më të mirë që mundemi me nxjerr nga ky propozim apo iniciativë.Unë si deputet edhe në legjislaturën e kaluar kam votuar kundër, mendoj se ka qenë diskriminuese për shkak se sot për ato mjete që janë tërhequr në atë vit paguajnë ata që s’kanë përfituar atëherë.Ka qenë masë diskriminuese, por si deputet nuk kam pranuar as ti tërheq ato mjete as atëherë.Sot kjo iniciativë mendoj se është më ndryshe, por prapë nuk është e duhura, por mendoj se mundemi të gjejmë një zgjidhje që nuk dëmtohet as frutdhënësit e largohemi nga retorika e akuzave të njëri-tjetrit”,tha Rrahmani.

Ai theksoi se nuk mendon se është korrekte që të kërkojnë të mundësojnë tërheqjen e mjeteve, kur qytetarët të dalin në pension mos ti kenë ato.

“Por kemi mënyra e praktika të vendeve të tjera që e kanë rregulluar këtë, e mendoj se edhe ne nëse bisedojmë bashkërisht mundemi me gjetë një zgjidhje që mund të jetë e përshtatshme për kontributdhënësit dhe për ne si legjislaturë. Tërheqja e mjeteve mendoj se mund të propozohet në dy raste: Kur kontributdhënësi ka nevojë për trajtim shëndetësorë, pasi shumë raste nuk mundem me u trajtu tek ne.Besoj se një kontributdhënëse më të rëndësishme e ka ti marr këto mjete për shërim. Dhe tek çështja tjetër e që besoj se është fokusi se si duhet të dalim nga kjo zgjidhje pa u dëmtuar kontributdhënësi e të përfitojë në një situatë ku gjendja nuk është e mirë. Kjo mund besoj që si amendament të prezantohet që tërheqja e mjeteve deri në 30% t’u mundësohet qytetarëve me kushtin që të kthehen nga vetë kontributdhënësi në periudhë 10 vjeçare. Kjo u mundëson që të ndihmojnë veten apo familjen për të kaluar një periudhë të vështirë e që prapë ato të kthehen deri në kohën kur pensionohen, e kur të dalin ta kenë pensionin e plotë”,shtoi ai./Lajmi.net/