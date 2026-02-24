Eman Rrahmani përsërit qëndrimin e tij për Kodin Civil
Deputeti i PDK-së, Eman Rrahmani, ka deklaruar se është pranuar agjenda legjislative nga Qeveria, ku mes të tjerash parashihet të votohet projekt kodi civil, projektligji për gjendjen civile, si dhe ai për shëndetin riprodhues. “Këto janë ligjet që ua kthyem mbrapsht në legjislaturën e kaluar. Sot, po rikthehen sërish në agjendën legjislative të vitit 2026.…
Lajme
Deputeti i PDK-së, Eman Rrahmani, ka deklaruar se është pranuar agjenda legjislative nga Qeveria, ku mes të tjerash parashihet të votohet projekt kodi civil, projektligji për gjendjen civile, si dhe ai për shëndetin riprodhues.
“Këto janë ligjet që ua kthyem mbrapsht në legjislaturën e kaluar.
Sot, po rikthehen sërish në agjendën legjislative të vitit 2026.
Pra, prioritet kryesor i Qeverisë Kurti III për vitin 2026 janë pikërisht ligjet që u kundërshtuan më parë dhe që nuk kaluan në Kuvend” shkroi Rrahmani.
Postimi i plotë:
Kodi Civil!
Si deputetë, sot kemi pranuar Agjendën Legjislative nga Qeveria e Republikës së Kosovës.
Këto janë prioritetet e Qeverisë Kurti III për vitin 2026:
1. Projekt Kodi Civil i Republikës së Kosovës, ku parashihet martesa burrë me burrë dhe grua me grua, pritet të vijë në Kuvend për votim më 30.10.2026.
2. Projektligji për Gjendjen Civile, ku parashihet ndryshimi i gjinisë çdo 10 vjet – pra 10 vjet bëhesh grua, 10 vjet bëhesh burrë dhe kështu me radhë – pritet të vijë në Kuvend për votim më 30.06.2026.
3. Projektligji për Shëndet Riprodhues dhe Fertilizim të Asistuar Mjekësor, ku parashihet që gratë të lindin pa burra dhe këtyre fëmijëve t’u ndalohet të dinë kë e kanë baba, pritet të vijë në Kuvend për votim më 01.10.2026.
Këto janë ligjet që ua kthyem mbrapsht në legjislaturën e kaluar.
Sot, po rikthehen sërish në agjendën legjislative të vitit 2026.
Pra, prioritet kryesor i Qeverisë Kurti III për vitin 2026 janë pikërisht ligjet që u kundërshtuan më parë dhe që nuk kaluan në Kuvend.