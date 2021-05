Ekzistojnë dy studime klinike që ofrojnë të dhëna për përzierjen, veçanërisht midis vaksinave AstraZeneca dhe mRna, njëra e kryer në Britaninë e Madhe dhe tjetra në Spanjë.

”Nga të dhënat e para që shohim nuk ka shqetësime të mëdha me këtë qasje nga pikëpamja e sigurisë dhe e efikasitetit. Sidoqoftë, ne do të mbledhim të dhëna të mëtejshme dhe do t’i studiojmë ato për t’u siguruar që kjo qasje është aq e mirë sa duket”, theksoi Cavaleri.