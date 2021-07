Elvana Gjata sjell këngën e re në bashkëpunim me Inna dhe Sickotoy

Këngëtarja shqiptare është aktive në rrjete sociale, në të cilat sjell imazhe nga përditshmëria apo karriera, shkruan lajmi.net.

Në postimet e fundit, Elvana ka publikuar imazhin përmes të cilit ka paralajmëruar videoklipin e ri “Papa”.

Në këto imazhe, Elvana zbuloi se kënga e re është duet me këngëtaren e njohur Inna dhe Sickotoy.

View this post on Instagram A post shared by Elvana Gjata (@elvanagjataaaa)

Në imazhin e publikuar Elvana shfaqet e shtrirë në një dërrasë sërfi së bashku me Inna dhe Sickotoy me bikini të kuqe ndërsa Sickotoy me një veshje të kordinuar portokall.

Fansat e artistëve kanë shprehur gëzimin e tyre në komente dhe mezi po presin lansimin e bashkëpunimit./Lajmi.net/