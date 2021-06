Elvana Gjata shpërndau fotografinë plot stil në rrjete sociale

Elvana Gjata nuk është shumë aktive me mbrëmje muzikore gjatë kësaj periudhe, shkruan lajmi.net.

Ajo i jep rëndësi të madhe paraqitjes së jashtme çdo herë, gjë për të cilën merr vazhdimisht komente pozitive.

Së fundi, ajo ndau me ndjekësit një fotografi ku shihet e veshur me një fustan ngjyrë rozë mjaft elegant. Veshjen e kishte kombinuar me vathë floriri nga marka e njohur Gucci dhe me syze dielli.

View this post on Instagram A post shared by Elvana Gjata (@elvanagjataaaa)

Fansat e këngëtares e komplimentuan atë për paraqitjen mjaft shumë teksa edhe fotografia grumbulloi mijëra pëlqime brenda pak minuta./Lajmi.net/