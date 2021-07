Elvana Gjata poston imazhe me reçipeta plot gurë shkëlqyes dhe kostumin rozë

Elvana Gjata është ndër këngëtaret e dashura të publikut e cila njihet për talentin dhe bukurinë fizike, shkruan lajmi.net.

Ajo i jep rëndësi të madhe paraqitjes së jashtme çdo herë, gjë për të cilën merr vazhdimisht komente pozitive.

Së fundi, ajo ndau me ndjekësit një fotografi ku shihet me dukej mjaft elegante por ajo që morri vëmendjen e fansave ishte kostumi rozë i Elvanës me reçiptetat plot shkëlqim.

Këngëtarja u komentua mjaft shumë nga ndjekësit pozitivisht për veshjen dhe fotografitë interesante./Lajmi.net/