Elvana Gjata poston imazhe me grimin unik dhe veshjen plot stil

Elvana Gjata është ndër këngëtaret e dashura të publikut e cila njihet për talentin dhe bukurinë fizike, shkruan lajmi.net.

Ajo i jep rëndësi të madhe paraqitjes së jashtme çdo herë, gjë për të cilën merr vazhdimisht komente pozitive.

Së fundi, ajo ndau me ndjekësit një fotografi ku shihet me dukej mjaft elegante por ajo që morri vëmendjen e fansave ishte grim i Elvanës me veshjen e thjeshtë.

Dukjen e saj Elvana e kombinoi me shumë bizhuteri të mëdha floriri të cilat binin në sy mjaft shumë, ndërsa grimi i këngëtares u fokusua më shumë tek pjesa e syve blu dhe verdhë me dizajn interesant dhe buzëkuqi ngjyrë rozë e lehtë./Lajmi.net/