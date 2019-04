Elvana Gjata nis xhirimet për këngën e re?

Përmes një postimi në Instagram, Elvana Gjata ka lënë të kuptohet se po vjen me këngë të re.

Elvana Gjata ka publikuar një video në llogarinë e saj në Instagram, ku nga figurat që ia kishte lënë u kuptua se po xhiron diçka të re, shkruan lajmi.net.

E veshur me të bardha, këngëtarja shihet edhe me një palë syze të kuqe me formë të çuditshme.

Për ndryshe, projekti i fundit muzikor nga Elvana Gjata është “Tavolina e Mërzisë”, që është njëherësh kolonë zanore e filmit “2 Gisht Mjaltë”. /Lajmi.net/