Elvana Gjata bashkë me fansat i këndojnë këngën e ditëlindjes babait të saj nga festivali ‘Sunny Hill” Elvana Gjata, njëra nga artistët më të dashura për publikun shqiptar është aktive me koncerte e mbrëmje muzikore. Mbrëmë, Elvana këndoi në festivalin ‘Sunny Hill’ ku dhe elektrizoi publikun me përformancen e saj, shkruan lajmi.net. Shkak i angazhimeve profesionale artistja nuk mundi të ishte pranë babait të saj në festën e ditëlindjes për ta uruar.…