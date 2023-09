Elsa Lila po vjen me koncert të madh në Tiranë

Ka kohë prej kur Elsa Lila është shkëputur nga skena.

Ajo u rikthye në skenë me këngën “Evita” në Festivalin e 61-të të Këngës në RTSh, ku edhe u shpall fituese në dhjetorin e vitit të kaluar, shkruan lajmi.net.

Duket se ajo po rikthehet dhe këtë e bëri të ditur vetë përmes llogarisë së saj të ‘Instagramit’.

Elsa Lila, këtë rikthim do ta bëjë me një koncert madhështor të titulluar “Finalmente Elsa”, në Pallatin e Kongreseve më 1 nëntor, në Tiranë.

“Ika me shijen e suksesit të ‘Evitës’ sime në festival, për t’u rikthyer sërish në Tiranë, tani në nëntor. Këtë herë, për herë të parë me një koncert të madh, aty në skenën e Pallatit të Kongreseve, nga ku nisi jeta ime artistike. ‘Finalmente Elsa’ i thotë të gjitha: kohën e gjatë që kam pritur, për të ardhur ky moment; punën e madhe që kam bërë deri më sot, për t’u ndjerë kaq gati, për një koncert si ky, që kërkon jo vetëm përkushtimin por dhe pjekurinë e repertorin e duhur artistik. S’do t’ja dilja dot kurrë vetëm, pa bashkëpunëtorët e miqtë e mi artistë, me të cilët kam krijuar, intepretuar e realizuar në gjithë këto vite, projekte unike, interesante e me muzikë të vërtetë. Këtë do të bëjmë edhe në koncertin e 1 nëntorit, në Tiranë. Ju mirëpres që të më jepni zemrën dhe duartokitjet tuaja, siç keni bërë gjithmonë, ndërsa unë ju kam dhënë zërin e shpirtin tim”, ka shkruar Elsa Lila./Lajmi.net/