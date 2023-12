Elsa Lila humb garën në festivalin e RTSH-së, reagon për herë të parë Edicioni i 62-të i Festivalit të Këngës në RTSH ka përfunduar me 22 dhjetor, ku edhe janë shpallur fituesit. Mal Retkoceri është fituesi nga këngëtarët e rinj, ndërsa Besa Kokëdhima do të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision. Elsa Lila ka konkurruar në këtë edicion me këngën “Mars”, interpretimi i të cilës sipas publikut ka qenë fantastik…