Elkos Group me dy çmime të rëndësishme nga Midea Grou
Lajme
Elkos Group shpreh mirënjohjen e saj ndaj Midea Group për vlerësimin dhe besimin e vazhdueshëm në bashkëpunimin.
Në mesin e shumë distributorëve në Evropë, ELKOS u nderua me dy çmime të rëndësishme:
🏆 Best Retail Activation Award 2025
🏆 Growth Partner 2025
Këto çmime përfaqësojnë përkushtimin e vazhdueshëm ndaj zhvillimit, performancës në treg dhe ndërtimit të partneriteteve të qëndrueshme.
Ky sukses është rezultat i punës së palodhshme të ekipit Elkos dhe bashkëpunimit të ngushtë me partnerët strategjikë.
Elkos Group mbetet e përkushtuar të vazhdojë këtë rrugë suksesi dhe të sjellë edhe më shumë vlerë për klientët dhe partnerët në të ardhmen.