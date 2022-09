​Elizabeth II do të varroset më 19 shtator në Westminster Abbey

Funerali shtetëror i Mbretëreshës Elizabeth II do të mbahet të hënën më 19 shtator në Westminster Abbey.

Kisha historike është vendi ku mbretërit dhe mbretëreshat e Britanisë kurorëzohen, dhe ku Mbretëresha Elizabeth II u martua me Princin Philip në vitin 1947.

Krerë shtetesh nga e gjithë bota do të ftohen të bashkohen me anëtarët e familjes mbretërore për të kujtuar jetën dhe shërbimin e Mbretëreshës.

Në shërbim pritet të marrin pjesë edhe politikanë të lartë të Mbretërisë së Bashkuar dhe ish-kryeministra.

Shërbimi ka të ngjarë të kryhet nga dekani i Westminster-it David Hoyle, me kryepeshkopin e Canterbury-t Justin Welby duke mbajtur predikimin.

Udhëtimi i fundit i Mbretëreshës do të fillojë nesër me arkivolin e saj që do të mbahet nga rojtarët e saj Balmoral, ndërsa stafi i saj do ta çojë atë me një makinë funerali në Edinburg.

Do të jetë funerali i parë shtetëror që shumë prej britanikësh do ta kenë parë, më i fundit që është Winston Churchill në vitin 1965.

Publiku do të jetë në gjendje të bëjë nderimet e veta kur arkivoli i Mbretëreshës do të jetë në Katedralen e Shën Giles në Edinburg dhe më pas për katër ditë të plota në Westminster Hall në Londër.

Mbreti Charles do të duhet gjithashtu të kryejë një sërë angazhimesh – si dhe duke marrë pjesë në zinë për nënën e tij në Skoci, ai do të shkojë gjithashtu për të takuar udhëheqës politikë dhe qytetarë në Irlandën e Veriut dhe Uells.

Në ditët para funeralit të nënës së tij, Mbreti Charles III dhe gruaja e tij, Mbretëresha Camilla, do të udhëtojnë në Skoci, Irlandë Veriore dhe Uells.

Ndalesa e parë do të jetë Skocia, ku ata do të vizitojnë parlamentin skocez dhe do t’i bashkohen një vigjilje në kujtim të mbretëreshës.

Të martën, çifti mbretëror do të udhëtojë me avion në Belfast dhe do të vizitojë Kalanë Hillsborough, ku do të shohin një ekspozitë mbi lidhjen e gjatë të Mbretëreshës me Irlandën e Veriut.

Ata gjithashtu do të marrin pjesë në një shërbim në kujtim të Mbretëreshës dhe do të marrin një mesazh ngushëllimi të udhëhequr nga kryetari i Asamblesë së Irlandës së Veriut.

Pas kthimit në Londër, ku do të jenë dëshmitarë të mbërritjes së arkivolit të Mbretëreshës Elizabeth II, çifti do të udhëtojë të premten drejt Uellsit, raporton BBC.