Eliza Hoxha voton së bashku me familjen e saj: Ishte emocion dhe përgjegjësi shtesë

Prej përfundimit të luftës të drejtën time për të votuar e kam shfrytëzuar përherë. Për mua vazhdon me qenë akt moral dhe festiv sepse kemi përjetuar shumë vështërsi e padrejtësi, kemi humbur pleq, të rinjë e fëmijë vetëm për të qenë të lirë e për ta gëzu të drejtën për të vendosur e për të zhgjedhur vet. Por sot, sot ishte ditë edhe më e veçantë për mua dhe familjen time, emocion e përgjegjësi shtesë. Unë votova për të ardhmen, dhe do të punojë përditë për një të ardhme më të mirë për këtë vend si kam bërë pëherë. 💙 🇽🇰