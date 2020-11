Elita Rudi tregon emrin e këngëtares me të cilën Gjiko nuk duhet të bashkëpunojë

Elita Rudi ka treguar se me cilën këngëtare nuk do të donte të bashkëpunonte Gjiko.

Moderatorja e njohur shqiptare, Elita Rudi dhe reperi Gjiko ishin të ftuarit e Luana Vjollcës në emisionin e së shtunës, shkruan lajmi.net.

Ndërsa ata kaluan një kohë të mirë në shoqërinë e çifteve tjera të ftuar në emisionin “Shiko Kush Luan”, teksa bënë edhe deklarata të bujshme që kanë marrë vëmendjen e publikut shqiptar.

Elita mundi t`i shpëtonte pyetjeve të ndryshme gjatë sfidës “Ndaje ose French Kiss”, ku çiftet duhet të putheshin nëse refuzonin të përgjigjeshin në pyetjet ‘pikante’.

“Elita, meqenëse Gjiko nuk donte që t’i të intervistoje Milaim Zekën, ndaj me ne sot në “Shiko Kush Luan” emrin e këngëtares shqiptare që nuk do ta lejoje kurrë bashkëshortin tënd të bashkëpunonte, si dhe emrin e këngëtares që mendon se do të prodhonin sukses si dyshe.”, qe pyetja për moderatoren.

Kësaj pyetjeje Elita vendosi t’i përgjigjet, duke dhënë dy emra.

Ajo u shpreh se do t’i pëlqente një bashkëpunim i Gjikos me Dhurata Dorën pasi do të prodhonte shumë sukses, ndërsa përsa i përket emrin tjetër, zgjodhi Remzije Osmanin.

Elita nuk e vonoi dhe shpjegoi se arsyeja e vetme pse nuk do të donte t’i shihte në bashkëpunim është fakti që kanë stile të ndryshme dhe nuk përshtaten në muzikë./Lajmi.net/