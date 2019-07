Eliot Engel u takua me kryetarin e Preshevës

Në profilin e tij në Facebook, Arifi ka publikuar një fotografi të përbashkët me Engelin me me mbishkrimin “Foto e ditës: Me kongresistin amerikan dhe mikun e shqiptarëve, z. Eliot Engel”.

Kongresisti amerikan, një mik i madh i shqiptarëve është takuar dje në Beograd edhe me kryetarin e Bujanocit, Shaip Kamberi.

Atje zyrtari amerikan është pritur në takim edhe nga presidenti serb, Aleksandar Vuçiq.

Engel do të qëndrojë sot në Prishtinë ku do të marrë pjesë në ceremoninë e përurimit të ndërtesës së re të ambasadës amerikane në Kosovë. /Lajmi.net/