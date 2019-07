Eliot Engel në Preshevë – A u pajtua ai që kjo pjesë t’i bashkohet Kosovës

Pas vizitës së djeshme në Beograd, ku u takua me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq dhe përfaqësues të tjerë serbë, kongresisti amerikan, Eliot Engel, sot ka qëndruar për vizitë zyrtare në Komunën e Preshevës.

Vizita e tij është bërë pas ftesës që i pari i Preshevës, Shqiprim Arifi ia ka bërë dje në Beograd.

Këtë e ka konfirmuar për lajmi.net, vet Arifi, i cili ka thënë se vizita e tij në Preshevë ka qenë si rezultat i takimit të djeshëm në Beograd.

Arifi ka thënë se arsyeja përse e ka ftuar kongresistin Engel në Preshevë, ka qenë që ta shoh nga afër situatën dhe të njoftohet nga afër me problemet e shqiptarëve të kësaj komune.

Sipas Arifit, kongresisti Engel është shprehur i gatshëm që t’iu dalë në ndihmë shqiptarëve të Luginës së Preshevës.

“Ne e kemi njoftuar në detaje rreth problematikat të cilat i kemi prej shumë kohësh. Ai gjithashtu shprehu vullnetin dhe dëshirën për të kontribuar në drejtim të zgjidhjes së këtyre problemeve shumë kohore. Dje në Beograd ka pasur takim me presidentin Vuçiq ku i ka cekur edhe problematikat tona”, ka treguar Arifi për lajmi.net.

Temë tjetër e këtij takimi ka qenë edhe shkëmbimi i territoreve. Sipas Arifit, kongresisti Engel, në parim nuk e ka kundërshtuar asnjë marrëveshje mes shqiptarëve dhe serbëve po që se ka dakordim mes të dyja palëve.

“Gjithashtu e kemi njoftuar edhe rreth qëndrimit tonë rreth debatit për ndryshimin e kufirit apo shkëmbimit të territoreve. Ai në parim nuk kishte asgjë kundër një marrëveshjeje mes shqiptarëve dhe serbëve ku dakordohen të dy palët, por kishte qetësi rreth një marrëveshjeje që përfshin ndryshim kufijsh për arsye të afekteve anësore në rajon e më gjerë”, deklaroi Arifi për lajmi.net.

As përfshirja e Luginës së Preshevës në dialogun Kosovë-Serbi, nuk ka kaluar pa u përmendur në këtë takim.

Arifi ka thënë se ka kërkuar nga Engel që Amerika të jetë më prezente në Luginën e Preshevës.

“Unë kam kërkuar që Amerika të jetë edhe më prezent në Luginën e Preshevës. Mos prezenca e Amerikës nënkupton vetëm një prezencë e cila nuk është në interes perëndimor. Në këtë drejtim kemi kërkuar që Lugina e Preshevës të përfshihet në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Kërkesë të tani që dy vite e tutje që dy vite jam duke e kërkuar nga Qeveria e Shqipërisë, por konkretisht nga Qeveria e Kosovës. Ka shprehur gatishmërinë që të diskutojë rreth kësaj në takimet të cilat i ka pasur dje, por edhe sot që do t’i ketë në Kosovë”, deklaroi Airifi për lajmi.net.

Si shenjë falënderimi Arifi ka thënë se kongresistit Engel i kanë ndarë edhe një mirënjohje.

“Kështu që në këtë drejtim ne i shprehëm falënderim dhe te vendi i lapidarit të cilin na ka heq Serbia ne i dhamë një mirënjohje ku e kemi nderuar për punën e tij dhe aktivitetit të tij për punën e shqiptarëve në përgjithësi, por në veçanti për Preshevën”, tregoi Arifi.

Engel, i cili njihet si një nga miqtë e mëdhenj të shqiptarëve dhe mbështetës i fuqishëm i zgjidhjes së çështjes së Kosovës, do të qëndrojë më vonë gjatë ditës në Prishtinë ku do të marrë pjesë në manifestimet me rastin e ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara dhe përurimin e ndërtesës së ambasadës amerikane. /Lajmi.net/