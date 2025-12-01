Elijona thotë se ka hatërmbetje me Bian dhe Dolcen pas ofendimeve që i bënë

Banorët e Big Brother VIP Kosova 4 i kanë filluar diskutimet mes njëri-tjetrit që në mëngjes. Këtë herë, Elijona Binakaj, derisa ishte duke u grimuar në dhomën e grimit, i tregoi Benitës se ishte prekur nga deklaratat që kishin thënë për të Dolce dhe Bia. Banorja u shpreh se nuk e kishte pritur që për…

01/12/2025 16:16

Banorët e Big Brother VIP Kosova 4 i kanë filluar diskutimet mes njëri-tjetrit që në mëngjes.

Këtë herë, Elijona Binakaj, derisa ishte duke u grimuar në dhomën e grimit, i tregoi Benitës se ishte prekur nga deklaratat që kishin thënë për të Dolce dhe Bia.

Banorja u shpreh se nuk e kishte pritur që për të të flitej se do të kishte ndonjë flirt me djemtë e shtëpisë.

“Mua më shanë pa bërë gjë, unë nuk kam menduar për vete, unë kam menduar për dikë tjetër kam menduar për ty ose Albën”, ka thënë Elijona.

Kurse Benita ia ktheu: “As unë nuk e kam besuar, ka qenë e papritshme kur u tha për Elijonën”.

Bia dhe Dolce ndërkaq pak më parë kishin thënë një fjalë të rëndë për Elijonën, ndonëse thanë se nuk e kishin menduar të tillë.

Sidoqoftë, Elijona po bën një lojë të qetë, larg dramave në BBVK.

