Elijona niset me urgjencë drejt spitalit pak minuta para Prime-it
Pak minuta para nisjes së Prime-it të Big Brother VIP Kosova, banorja Elijona është nisur drejt spitalit, duke shqetësuar banorët dhe publikun.
Lajmin e konfirmoi moderatori Alaudin Hamiti, i cili sqaroi se gjendja e saj nuk është për t’u shqetësuar, pasi Elijona po merr trajtimin e duhur mjekësor dhe është nën kujdes profesional.
Mbetet të shihet nëse ajo do të rikthehet sonte në Prime apo do të mungojë për arsye shëndetësore.