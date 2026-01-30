Elijona niset me urgjencë drejt spitalit pak minuta para Prime-it

ShowBiz

30/01/2026 21:13

Pak minuta para nisjes së Prime-it të Big Brother VIP Kosova, banorja Elijona është nisur drejt spitalit, duke shqetësuar banorët dhe publikun.

Lajmin e konfirmoi moderatori Alaudin Hamiti, i cili sqaroi se gjendja e saj nuk është për t’u shqetësuar, pasi Elijona po merr trajtimin e duhur mjekësor dhe është nën kujdes profesional.

Mbetet të shihet nëse ajo do të rikthehet sonte në Prime apo do të mungojë për arsye shëndetësore.

