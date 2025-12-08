Lajmi i ri

57 bllokime, asnjë qeveri – Zgjedhjet që “ngrinë” Kosovën...

lajmi.net

lajmi.net

Lajmi i ri

57 bllokime, asnjë qeveri – Zgjedhjet që “ngrinë” Kosovën...

Elijona në kërkim nga policia? Sqaron ngjarjen që e kaloi teksa qëndroi për gjashtë vjet në një familje gjermane

‘Zarfi i Kuq’ i është drejtuar posaçërisht Elijona Binakajt pas publikimeve të shumta mediatike që kanë qarkulluar ditët e fundit për një periudhë të së kaluarës së saj. Zarfi ngjalli tension dhe emocion, teksa Vëllai i Madh kërkoi sqarime për lajmet ku përmendej edhe policia gjermane. Në ‘zarfin e kuq’ shkruhej: “Elijona, në ditët e…

ShowBiz

08/12/2025 22:18

‘Zarfi i Kuq’ i është drejtuar posaçërisht Elijona Binakajt pas publikimeve të shumta mediatike që kanë qarkulluar ditët e fundit për një periudhë të së kaluarës së saj.

Zarfi ngjalli tension dhe emocion, teksa Vëllai i Madh kërkoi sqarime për lajmet ku përmendej edhe policia gjermane.

Në ‘zarfin e kuq’ shkruhej: “Elijona, në ditët e fundit emri yt ka pushtuar mediat.

Portale të ndryshme kanë publikuar lajme të një periudhe të jetës tënde, duke përmendur policinë gjermane”.

Elijona, dukshëm e emocionuar, reagoi duke thënë se nuk po ndihej mirë nga mënyra si ishte trajtuar tema dhe si ishte përfolur brenda shtëpisë.

“Një njeri shumë i ligë këtu brenda ka gjuajtur me fjalë, ka prek të kaluarën time dhe ka dhënë informata jo të sakta”, tha ajo.

Ajo sqaroi edhe një herë të vërtetën e saj lidhur me lajmet që kanë qarkulluar.

“Unë nuk jam ikur asnjëherë prej familjes teme, por kam ikur prej familjes gjermane për të shkuar te familja ime. E kam marrë vendimin vet me ik dhe me shku te familja ime, e kisha bërë sërish. Jam shumë krenare me atë veprim”.

Artikuj të ngjashëm

December 8, 2025

Leonora ndaj Labit: Marre po më vjen, e sulmove Elijonën në traumat e saj

December 8, 2025

Hapet një televotim për banorin më pak të preferuar në Big Brother

December 8, 2025

Zbulohet data e nisjes së Big Brother VIP Albania 5

December 8, 2025

‘Eskalon’ situata në BBVK, Alba e tërheq ‘zvarrë’ Bia Khalifan

December 8, 2025

Angela Martini në “DailyMail”, rrëfen ‘puthjen’ me Donald Trump dhe divorcin...

December 8, 2025

Labi tregon ditët më të errëta të familjes së tij

Lajme të fundit

53% e mësuesve shqiptarë përdorin Inteligjencën Artificiale në...

Trafiku Urban kompenson ditët e humbura të grevës

Leonora ndaj Labit: Marre po më vjen, e sulmove Elijonën në traumat e saj

57 bllokime, asnjë qeveri – Zgjedhjet që “ngrinë” Kosovën