“Elijona, dhelpër dinake” – Sasa tregon si e ka parë nga brenda shtëpisë së BBVK

Sasa Hoda, e cila u largua vullnetarisht nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova, ka folur për raportet me banorët edhe pas daljes nga gara. E ftuar në emisionin “Big Talk”, ajo ka komentuar edhe lojën e Elijonës, të cilën e ka cilësuar si një lojtare të zgjuar dhe dinake. “Dhelpër dinake, e di shumë…

ShowBiz

03/01/2026 19:34

Sasa Hoda, e cila u largua vullnetarisht nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova, ka folur për raportet me banorët edhe pas daljes nga gara.

E ftuar në emisionin “Big Talk”, ajo ka komentuar edhe lojën e Elijonës, të cilën e ka cilësuar si një lojtare të zgjuar dhe dinake.

“Dhelpër dinake, e di shumë mirë si me ba lojën dhe si me e përdor secilën situatë”, tha Sasa.

