“Elijona, dhelpër dinake” – Sasa tregon si e ka parë nga brenda shtëpisë së BBVK
Sasa Hoda, e cila u largua vullnetarisht nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova, ka folur për raportet me banorët edhe pas daljes nga gara. E ftuar në emisionin “Big Talk”, ajo ka komentuar edhe lojën e Elijonës, të cilën e ka cilësuar si një lojtare të zgjuar dhe dinake. “Dhelpër dinake, e di shumë…
ShowBiz
Sasa Hoda, e cila u largua vullnetarisht nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova, ka folur për raportet me banorët edhe pas daljes nga gara.
E ftuar në emisionin “Big Talk”, ajo ka komentuar edhe lojën e Elijonës, të cilën e ka cilësuar si një lojtare të zgjuar dhe dinake.
“Dhelpër dinake, e di shumë mirë si me ba lojën dhe si me e përdor secilën situatë”, tha Sasa.