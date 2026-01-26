Elijona dhe Klodi fituesit e iPhone 17 – ja reagimi i tyre
ShowBiz
Elijona dhe Klodi janë çifti më i votuar nga publiku që fituan secili nga një iPhone 17.
Përmes një loje shpërblyese, dyshja patën fatin të kenë në duart e tyre një telefon të mençur pas një kohe të gjatë mbyllur në shtëpi.
E gëzimin e madh dyshja nuk hezitoi ta shpreh.
Klodi dhe Elijona pranojnë iPhone 17-t, ja reagimi kur i marrin në duar telefonat pas shumë kohe