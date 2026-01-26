Elijona dhe Klodi fituesit e iPhone 17 – ja reagimi i tyre

Elijona dhe Klodi janë çifti më i votuar nga publiku që fituan secili nga një iPhone 17. Përmes një loje shpërblyese, dyshja patën fatin të kenë në duart e tyre një telefon të mençur pas një kohe të gjatë mbyllur në shtëpi. E gëzimin e madh dyshja nuk hezitoi ta shpreh. Klodi dhe Elijona pranojnë…

ShowBiz

26/01/2026 23:44

Elijona dhe Klodi janë çifti më i votuar nga publiku që fituan secili nga një iPhone 17.

Përmes një loje shpërblyese, dyshja patën fatin të kenë në duart e tyre një telefon të mençur pas një kohe të gjatë mbyllur në shtëpi.

E gëzimin e madh dyshja nuk hezitoi ta shpreh.

Klodi dhe Elijona pranojnë iPhone 17-t, ja reagimi kur i marrin në duar telefonat pas shumë kohe

Artikuj të ngjashëm

January 26, 2026

“Benita i gjuhet me dy duart” – Londrimi flet për relacionin...

January 26, 2026

“S’dua ta lëshoj bombën” – çka po paralajmëron Ludo për Londrimin...

January 26, 2026

Alba e vendosur për Limin: Vetëm ky baba këtu m’zen mua

January 26, 2026

“Kam dalë femër e fëlliqur”, Alba nuk i ndal lotët

January 26, 2026

Vdekja e vëllait të Gjestit, DJ Gimbo: Nuk dua të flas...

January 26, 2026

Momenti interesant kur Elijona pranon për herë të parë se e...

Lajme të fundit

Rutte: Evropa duhet të vazhdojë të ëndërrojë nëse...

Policia italiane vret 28 vjeçarin në operacionin anti-drogë

Moti për nesër- vranët e riga shiu

Latifi: Vlerësimi gjithëpërfshirës pas reshjeve të shiut nxjerr...