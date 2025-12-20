Elhaida Dani braktis finalen e Festivalit të Këngës, ikën nga Shqipëria

Finalja e Festivali i Këngës 64 do të mbahet mbrëmjen e sotme në orën 21:00, në Pallatin e Kongreseve në Tiranë. Kjo është nata finale, ku zgjidhet fituesi që do përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision Song Contest 2026. Elhaida Dani, drejtoresha artistike e FIK 64, duket se ka braktisur detyrën e saj dhe është larguar jashtë…

20/12/2025 14:27

Finalja e Festivali i Këngës 64 do të mbahet mbrëmjen e sotme në orën 21:00, në Pallatin e Kongreseve në Tiranë.

Kjo është nata finale, ku zgjidhet fituesi që do përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision Song Contest 2026.

Elhaida Dani, drejtoresha artistike e FIK 64, duket se ka braktisur detyrën e saj dhe është larguar jashtë vendit në mes të përgatitjeve, pak orë para finales. E çuditshme, por e vërtetë!

Sipas story-ve të publikuara mëngjesin e sotëm në Whatsapp, Elhaida është larguar jashtë Shqipërisë, duke ngritur dyshime për një shkëputje të saj nga angazhimet në festival. Në postime ajo shfaqet në aeroport, duke udhëtuar e duke u larguar në një moment kyç të përgatitjeve për finale. Postimet janë publikuar në Whatsapp dhe ndjekësit nuk mund t’I shohin, pasi janë më private se në rrjete të tjera sociale, si Instagram. Një largim, të cilin Elhaida nuk dëshiron që publiku i festivalit ta marrë vesh.

