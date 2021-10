Elhaid Cufi rrëfen për tradhtinë ndaj ish të dashurës: Zemra ime është…

Rrugëtimi i shkrimtarit Elhaid Cufi në shtëpinë e “Big brother VIP” nuk ishte i gjatë, sepse ai u eliminua vetëm një javë pas nisjes së spektaklit. Megjithatë, gjatë bisedave me banorët e tjerë aty brenda, Elhaidi rrëfeu një pjesë të jetës së tij, për të cilën nuk kishte folur kurrë më parë publikisht.

Cufi i rrëfeu Monika Lubonjës se disa vite më parë ka tradhtuar ish të dashurën e tij.

“Po kam tradhtua një herë, të flasim sinqerisht. Në fakt ishim në fund të lidhjes edhe jo se ishte konsumuar si lidhje, por po mendonim që t’i jepnim një drejtim, pasi ishte duke u bërë toksike. Po mendonim t’i jepnim drejtim se kishim 2 vite lidhje dhe erdhi një moment që nuk shihnim të ardhme bashkë, por as një të tashme.

Drejt ndarjes ishim. E kam ndjerë atë energjinë që diçka nuk po shkon edhe nga ana tjetër. Kisha ato dyshimet, ato gjërat që po më vrisnin brenda vetes dhe thash ‘ok, të njoh dikë tjetër’,” rrëfeu Elhaidi.

Ditën e djeshme, teksa ishte i ftuar në “Pardon my French”, Elhaidi tha se tradhtia është një veprim të cilin ai e dënon. Gjithashtu, ai shtoi se nga ana e tij, tradhtia ka ardhur në një moment kur lidhja ishte “në greminë”.

“Zemra ime është shumë okay, sepse unë e kam pranuar atë gjë dhe nuk jemi të shenjtë, kemi gjithsecili ato gabimet tona. Unë nuk kam qenë as i fejuar, as i martuar dhe ne nuk kishim plane për të krijuar familje.

Nuk ka qenë një lidhje serioze që të bëhej kaq tragjike si veprim. Nuk ishte një tradhti që ka lënduar dikë. Ishim të dy në të njëjtën situatë dhe nuk po mund të shkëputeshim. Ajo njohu dikë tjetër, unë njoha dikë tjetër…Ishte një histori në greminë.”,- tha ish-konkurrenti.

Gjatë qëndrimit në shtëpi, Cufi ka treguar edhe se nuk ka arritur dot ta mbarojë shkollën, për shkak të pamundësisë financiare.

“Të rritesh me dy mijë lekë të ardhura në ditë është shumë vështirë. Të jesh veti i katërt në shtëpi dhe të kesh vetëm kaq të ardhura…. unë e di ç’ka hequr nëna ime të na rrisë, por nuk i nxjerr”,- tha ndër të tjera Cufi.