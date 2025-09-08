Elezi: Javën e ardhshme fillon votimi me postë për rreth 44 mijë votues
Në javën e ardhshme, më 17 shtator, pritet të fillojë procesi i votimit përmes postës për të gjithë shtetasit e Koosvës që janë regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës në Zgjedhjet Lokale për Kryetarë të Komunave dhe për Kuvende Komunale, të cilat do të mbahen më 12 tetor 2025. Ky proces do të vlejë…
Ky proces do të vlejë për rreth 44 mijë shtetas të Kosovës, të cilët janë bërë pjesë e procesit zgjedhor, duke u regjistruar për votim me postë në zgjedhjet e nivelit lokal.
Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, ka sqaruar se si do të zhvillohet votimi me postë për votuesit jashtë Kosovës. Detajet e tjera dhe procedurat specifike, ka shtuar Elezi, do të publikohen shumë shpejt nga KQZ-ja, duke siguruar transparencë dhe qartësi për çdo votues.
“Periudha e votimit përmes postës vlen vetëm për votuesit jashtë Kosovës që janë regjistruar për votim përmes postës në periudhën 23 korrik – 29 gusht 2025. Votimi përmes postës do të fillojë më 17 shtator dhe do të përmbyllet më 11 tetor. Pra, sipas Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, në Zgjedhjet Lokale nuk ka votim në përfaqësi diplomatike, por vetëm përmes postës”, tha Elezi.
Në këtë proces zgjedhor, votuesit jashtë Kosovës nuk do të shkarkojnë fletëvotimet nga uebfaqja e KQZ-së, siç kanë bërë në zgjedhjet e kaluara, por do t’i pranojnë nga KQZ-ja në adresën e tyre të cilën e kanë deklaruar gjatë regjistrimit. Në këto Zgjedhje Lokale, votuesit e regjistruar do të pranojnë nga dy fletëvotime, një për Zgjedhjet për Kryetar Komune dhe një tjetër për Zgjedhjet për Kuvend Komunal.
“Në bazë të rregullores për regjistrimin dhe votimin jashtë Kosovës, KQZ do të sigurohet që, shtetasve të Kosovës që janë regjistruar për të votuar me postë nga jashtë vendit, t’ua dërgojë përmes postës pakon me nga dy fletëvotime. Ndërkaq, është detyrë e secilit prej tyre që pakon me fletëvotime ta dërgojë në ndonjërën nga kutitë postare të KQZ-së që hapen në shtete të ndryshme të botës dhe në Kosovë”, njoftoi Elezi.
Sipas KQZ-së, së shpjeti do të publikohen adresat e kutive postare që do të hapen në shtete të ndryshme.
Po ashtu, sipas shpjegimeve nga KQZ, shtetasit e Kosovës që janë regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës, largohen nga Lista e Votuesve brenda Kosovës e cila shpërndahet në vendvotime në ditën e zgjedhjeve dhe rrjedhimisht nuk mund të votojnë në Kosovë.
Ndërkaq, shtetasit që nuk janë regjistruar për të votuar nga jashtë Kosovës, do ta gjejnë emrin e tyre në Listën e Votuesve brenda Kosovës.