Elezi: Do bëjmë përpjekje maksimale për të numëruar 33,258 mijë zarfet nga diaspora

Në konferencën që mbajti për media, Valmir Elezi nga KQZ-ja bëri të ditur se do të bëjnë përpjekjet maksimale që të fillojë sa më parë numërimi i votave të diasporës. Elezi tha se lidhur me votat me kusht dhe ato nga diaspora, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se do të këtë raport të veçantë. Nga…

Lajme

13/10/2025 18:46

Në konferencën që mbajti për media, Valmir Elezi nga KQZ-ja bëri të ditur se do të bëjnë përpjekjet maksimale që të fillojë sa më parë numërimi i votave të diasporës.

Elezi tha se lidhur me votat me kusht dhe ato nga diaspora, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se do të këtë raport të veçantë.

Nga votat me kusht pritet të numërohen 2,119 zarfe, derisa nga diaspora, numri i zarfeve të supozuara me fletëvotime është 33,258.

“Sipas të dhënave preliminare të deritashme, në 54 vendvotime me kusht, në 38 komuna të vendit, në përgjithësi, kemi 2,119 zarfe me fletëvotime”.

“Nga votimi jashtë Kosovës, nga tërheqja e dërgesave postare që është bërë nga 22 kuti postare, nga gjithsej 23, numri i zarfeve të supozuara me fletëvotime është 33,258”.

“Së shpejti do të kemi edhe të dhënat nga votimi i personave me nevoja të veçanta, i cili është realizuar jashtë vendvotimeve. Numri i votuesve të regjistruar në këtë program votimi ka qenë 3,467”, tha Elezi.

Pas katër javësh mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve në komunat ku ka balotazh.

Artikuj të ngjashëm

October 13, 2025

Bie sistemi, numërimi i votave për asamble në Podujevë anulohet- Nuk...

October 13, 2025

Votat e asamblistëve: KQZ njofton se pas tri komunave, numërimi vazhdon...

Lajme të fundit

Bie sistemi, numërimi i votave për asamble në...

Votat e asamblistëve: KQZ njofton se pas tri...

Çitaku: PDK doli me më së shumëti asamblistë anembanë Kosovës

“M’kish çuditë shumë…” – Ahmeti për mundësinë e...