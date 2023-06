Kuvendi miratoi Projektligjin për zgjedhjet e përgjithshme, Hovenier: Shembull i mirë kur partitë punojnë së bashku me ndërkombëtarët Jeff Hovenier, ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, ka përshëndetur miratimin e projektligjit për zgjedhje e përgjithshme në Kosovë. Ambasadori amerikan ka thënë se kjo është rezultat kur ka bashkëpunim mes partive politike dhe bashkësisë ndërkombëtare. Sipas tij, reforma zgjedhore do ta ofrojë më shumë Kosovën me normat demokratike. ”Unë përshëndes miratimin…